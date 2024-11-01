Çin'in Deniz Ekonomisi İstikrarlı Büyüdü

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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in deniz ekonomisi 2024 yılının ilk üç çeyreğinde istikrarlı bir ilerleme kaydetti.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, ilk tahminlere göre Çin'in gayrisafi okyanus hasılasının Ocak- Eylül döneminde yıllık yüzde 5,4 artışla 7,7 trilyon yuana (yaklaşık 1,08 trilyon ABD doları) ulaştığı belirtildi.

Ülkenin deniz taşımacılığı sektörü de gelişmeye devam etti. Okyanus yük hacmi yıllık yüzde 5,6 artış sergilerken, kargo cirosu ise yüzde 8,5 adeniz ekonomisirttı.

Bakanlığa göre, kalkınmakta olan denizcilik sektörlerinin gelişim süreci hızlanıyor. Gemi mühendisliği ekipmanları imalat endüstrisi de sağlam ve istikrarlı bir performans sergiledi. Yeni sözleşmeye bağlanan gemi mühendisliği siparişlerinin miktarı yıllık yüzde 167, bekleyen siparişlerin miktarı ise yüzde 17,8 artış sergiledi.

Genel olarak, denizcilikle ilgili işletmelerin üretim ve faaliyetlerinde olumlu eğilimler görüldü. Bakanlık, ankete katılan 900'den fazla işletmenin yaklaşık yüzde 80'inde ortalama çalışan sayısının ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kaldığını veya arttığını belirtti.