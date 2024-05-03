Çin'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretimi 8 Milyar Metreküpü Geçti - Son Dakika
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Çin'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretimi 8 Milyar Metreküpü Geçti

Çin\'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretimi 8 Milyar Metreküpü Geçti

Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği Shenhai Yihao gaz sahasında şimdiye kadar 8 milyar metreküp doğalgaz ve 800.000 metreküp petrol üretildi. Derin Deniz No.1'in ikinci safha projesi devam ediyor ve tamamlandığında 23 derin su gaz kuyusu ve iki set su altı üretim sistemi kontrol edecek.

03.05.2024 14:26
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HAİKOU, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirip inşa ettiği ilk ultra derin su gaz sahası olan Shenhai Yihao veya diğer adıyla Derin Deniz No.1'de, şimdiye kadar üretilen toplam doğalgaz miktarı 8 milyar metreküpü, petrol miktarı ise 800.000 metreküpü aştı.

Çin'de türünün en derin örneği olan Shenhai Yihao ultra derin su gaz sahası 25 Haziran 2021'de faaliyete geçmişti.

İşletmecisi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ne (CNOOC) göre, gaz sahasını geliştirmeyi amaçlayan Derin Deniz No.1'in ikinci safha projesinin inşası devam ediyor. Gaz sahası, proje tamamlandığında 23 derin su gaz kuyusunu ve iki set su altı üretim sistemini kontrol edecek.

Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın Sanya şehrine 150 kilometre mesafede bulunan Derin Deniz No.1, maksimum 1.500 metre deniz derinliğinde çalışabiliyor.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Çin, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretimi 8 Milyar Metreküpü Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Derin Deniz No.1 Gaz Sahası Üretimi 8 Milyar Metreküpü Geçti - Son Dakika
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