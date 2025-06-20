Çin'in Elektrik Tüketimi Mayıs'ta Artış Gösterdi

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in, ekonomik faaliyetlerin temel bir göstergesi olan elektrik tüketimi, mayıs ayında istikrarlı artış sergiledi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre elektrik kullanımı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 809,6 milyar kilovat-saate yükseldi.

Elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre birincil sektörlerde yüzde 8,4, ikincil sektörlerde yüzde 2,1, hizmet sektöründe ise yüzde 9,4 oranında arttı.

Ülke sakinlerinin elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artarak toplam 101,3 milyar kilovat-saate ulaştı.

Çin'in toplam elektrik tüketimi ocak-mayıs döneminde yüzde 3,4 artışla yaklaşık 3,97 trilyon kilovat-saate yükseldi.

Çin Elektrik Konseyi'nin verilerine göre söz konusu dönemde hayvancılık sektörünün elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5, tarım sektörünün elektrik tüketimi ise yüzde 7,2 arttı.

Yükselen sektörlerdeki elektrik tüketimi hızlı büyümesini sürdürürken, şarj etme ve akü değiştirme hizmetlerine ilişkin elektrik kullanımı ülke genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 artış sergiledi.