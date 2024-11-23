Çin\'in Elektrik Üretim Kapasitesi Artıyor

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BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,5 artışla 3,19 milyar kilovata yükseldi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre güneş enerjisi kapasitesi yüzde 48 artışla yaklaşık 790 milyon kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesiyse yüzde 20,3 artarak yaklaşık 490 milyon kilovata yükseldi.

Ocak-ekim döneminde büyük enerji şirketleri, enerji tedarik projelerine bir önceki yıla göre yüzde 8,3'lük bir artışla 718,1 milyar yuan (99 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Elektrik şebekesi projelerine yapılan yatırım ise yüzde 20,7 gibi önemli bir artış göstererek 450,2 milyar yuana ulaştı.

Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki büyümesi, rekorlar kırmaya devam ediyor. 2024'ün ilk üç çeyreğinde, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi için eklenen 200 milyon kilovatın üzerindeki yeni kurulu kapasite, toplam yeni kurulu kapasitenin yüzde 80'inden fazlasını teşkil ediyor.

Çin, dünyanın en sistematik ve kapsamlı karbon emisyonu azaltma politikası çerçevesini oluşturarak enerji dönüşümünde önemli başarılar elde etti. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu kapasitesi, ülkenin uluslararası alanda taahhüt ettiği hedeflere planlanandan 6 yıldan fazla bir süre önce ulaştı.