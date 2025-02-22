Çin'in Elektrikli Zeplini Başarıyla Uçtu

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JİNGMEN, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin Jingmen kentinde gerçekleştirdiği ilk uçuşundan önce görüntülenen AS700D tipi mürettebatlı elektrikli zeplin, 21 Şubat 2025.

Zeplinin geliştiricisi Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), AS700D tipi elektrikli zeplinin ilk uçuşunu cuma günü başarıyla gerçekleştirdiğini ve ülkenin alçak irtifa ekonomisi sektöründe yeşil havacılık ekipmanlarında büyük bir atılım yaptığını duyurdu.

Dikey kalkış sırasında hızla 50 metre yüksekliğe erişen zeplin, kısa süre havada kaldıktan sonra dikey iniş gerçekleştirdi.

AVIC'e bağlı Özel Araç Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen AS700D, yakıt olarak havacılık benzini kullanan AS700 zeplinini temel alan kapsamlı bir elektrifikasyon güncellemesine sahip yeni bir tamamen elektrikli hava aracı türü.

AS700D'nin tasarlanmış maksimum uçuş irtifası 3.100 metre ve maksimum hızı saatte 80 kilometre olup, pilot dahil 10 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip. (Fotoğraf: AVIC/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)