Çin\'in en büyük açık deniz petrol sahası yıllık üretim rekoru kırdı

TİANJİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üreticisi Bohai Petrol Sahası'nın yıllık petrol ve doğalgaz üretimi 2023 yılında 36,8 milyon ton petrol eşdeğerine ulaştı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) Tianjin şubesinden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, bu kilometre taşı, rekor seviyedeki 34 milyon ton ham petrol ve 3,5 milyar metreküp doğalgaz üretimini içeriyor.

Bir önceki yıla göre ham petrol üretimindeki artış 2,3 milyon tona yaklaşarak Çin'deki toplam ham petrol artışının yaklaşık yarısını oluşturdu.

Üssün 1965 yılında inşasından bu yana, 50'den fazla petrol ve gaz sahası, yaklaşık 200 üretim tesisi geliştirildi. Böylece Bohai Petrol Sahası, Çin sularındaki en yüksek üretim ve en büyük ölçeğe sahip ana petrol sahası haline geldi. Petrol sahasındaki günlük petrol ve doğalgaz üretimi 100.000 ton petrol eşdeğerini aştı.

CNOOC Tianjin Genel Müdürü Yan Hongtao'ya göre Bohai Petrol Sahası, Çin'in açık deniz petrol ve gaz arzında önemli bir rol oynadı.

Petrol sahası 2025 yılına kadar yıllık 40 milyon tonu aşan petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmayı hedefliyor. Yan, bu yılın bu hedefe ulaşmada çok önemli olacağını söyledi.