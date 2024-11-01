Çin'in En Büyük Tünel Açma Makinesi Tanıtıldı

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CHANGSHA, 1 Kasım (Xinhua) -- Drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da üretim hattından çıkan, Çin'in geliştirdiği en büyük çapa sahip tünel açma makinesi görülüyor, 31 Ekim 2024.

Maksimum kazı çapı 16,64 metre olan makine Changsha'da imal edildi.

Çin Demiryolu İnşaat Ağır Sanayi Limited Şirketi ve Çin Demiryolu 14. Büro Grup Limited Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirilen makine 145 metre uzunluğunda ve yaklaşık 5.000 ton ağırlığında. Makinenin dairesel kesicisinin çapı 5-6 katlı bir bina yüksekliğinde. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)