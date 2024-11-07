Çin'in Eski Adalet Bakan Yardımcısı Tutuklandı

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in eski Adalet Bakan Yardımcısı Liu Zhiqiang rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.
Yüksek Halk Savcılığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada Ulusal Denetim Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosyanın, inceleme ve kovuşturma için savcılara teslim edildiği belirtildi.
Konuya ilişkin soruşturma halen devam ediyor.
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