Çin'in Füze Denemesi İtibarını Zedeledi - Son Dakika
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Çin'in Füze Denemesi İtibarını Zedeledi

12.07.2026 12:26
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Avustralya Savunma Bakanı, Çin'in nükleer füze denemesinin bölgedeki güvenlik itibarını sarstığını belirtti.

Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, Çin'in nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze fırlatmasının bölgede Pekin'in güvenlik ortağı olarak itibarını zedelediğini belirtti.

Conroy, ABC News'e yaptığı açıklamada, Çin'in 6 Temmuz'da denizaltıdan fırlattığı ve Pasifik'teki birçok ada üzerinden geçerek Tuvalu'nun münhasır ekonomik bölgesine yakın sulara düştüğü bildirilen nükleer kapasiteye sahip balistik füze denemesini değerlendirdi.

Pekin yönetiminin bu denemeyi "rutin" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Conroy, Pasifik'teki birçok ülke liderinin denemeyi "kışkırtıcı" ve "istikrar bozucu" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Conroy, Fiji, Papua Yeni Gine, Palau, Solomon Adaları ve Tuvalu liderlerinin eleştirilerine dikkati çekerek, füze denemesinin Çin'in bölgedeki itibarına zarar verdiğini belirtti.

Bu olayın Pasifik ülkelerinin öncülüğünde şekillenecek bir güvenlik düzenlemesine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğuna işaret eden Conroy, bölgede olası güvenlik anlaşmasının hayata geçirilmesinin yıllar alabileceğini ve böyle bir adımın tüm Pasifik liderlerinin ortak mutabakatıyla atılması gerektiğini söyledi.

Çin donanması, 6 Temmuz'da, stratejik nükleer denizaltıdan maket savaş başlığı taşıyan füzeyi başarıyla test etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, füze fırlatmasının rutin bir askeri eğitim tatbikatı olduğu bilgisi verilmiş, "Fırlatmada herhangi bir ülke veya nokta hedef alınmamıştır. Çin, uluslararası hukuk ve uygulamalar doğrultusunda yapılan test öncesi ilgili ülkeleri bilgilendirmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in Füze Denemesi İtibarını Zedeledi - Son Dakika

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