Çin'in Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar: 1 ölü, 3 kayıp

Güncel

LANZHOU, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde son şiddetli yağış dalgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden halen haber alınamıyor.

Yerel yetkililer, eyalet genelinde yağışlardan yaklaşık 192.500 kişinin etkilendiğini, Dingxi kentinin Tongwei ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve Longnan kentinin Wudu bölgesinde ise 3 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Gansu'nun Pazartesi ile Çarşamba günleri arasında bu yılın en şiddetli yağışlarına tanık olduğunu belirten eyalet meteoroloji bürosu, yağışların 1961 yılından bu yana yaşanan en şiddetli sağanak yağışlar olarak kayda geçtiğini açıkladı.

Eyaletteki en yüksek yağış miktarı, Chongxin ilçesinin Xinyao orman çiftliğinde 367,7 milimetre olarak ölçüldü.

Hava tahminlerine göre, önümüzdeki hafta da yağışların eyalette etkisini sürdürmesi bekleniyor.