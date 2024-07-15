Çin\'in GSYİH\'si 2024 yılının ilk yarısında yüzde 5 arttı

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BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2024 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in GSYİH'si bu dönemde yaklaşık 61,68 trilyon yuana (yaklaşık 8,65 trilyon ABD doları) ulaştı.

İkinci çeyrekte ülkenin GSYİH'si geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artış sergiledi.

Ekonomik performans konusunda değerlendirmede bulunan Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü, politika teşviklerinin desteğine, dış talepteki toparlanmaya ve yeni kaliteli üretici güçlerin gelişimine dikkat çekerek, "Ulusal ekonomi genel olarak yılın ilk yarısında istikrarlı şekilde iyileşmeye devam etti" dedi.