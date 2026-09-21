Çin'in Guangdong eyaletinde tekstil atölyesi yangınında 8 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Çin'in Guangdong eyaletinde tekstil atölyesi yangınında 8 işçi öldü, 1 işçi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Guangdong eyaletindeki Foşan'ın Şündı ilçesinde Çangşing sanayi sitesindeki tekstil atölyesinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında 8 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı; çevredeki binalarda 63 kişi tahliye edilirken yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde tekstil atölyesinde çıkan yangında 8 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Foşan ilinin Şündı ilçesindeki Çangşing sanayi sitesinde bir atölyede dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Tuğla ve çelik malzemeyle inşa edilen iki katlı binanın 200 metrekarelik bölümünün alevler içinde kaldığı yangında, atölyede çalışan 8 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.
Atölye ve çevresindeki binalarda bulunan 63 kişi tahliye edildi.
Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.
Kaynak: AA
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