Çin\'in Guizhou eyaleti 2023 yılında rekor düzeyde rüzgar ve fotovoltaik enerji üretti

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GUİYANG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Güney Elektrik Şebekesi'nin Guizhou şubesine göre, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti 2023 yılında 23,97 milyar kilovat-saatlik (kWh) rekor düzeyde rüzgar ve fotovoltaik enerji üreterek bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artış kaydetti.

2023 yılı sonu itibarıyla Guizhou'daki rüzgar ve fotovoltaik enerji kurulu gücü toplamın yüzde 27'sinden fazlasını oluşturdu ve yeni enerji gücünün kullanım oranı yüzde 99,51'e ulaştı.

Rüzgar ve fotovoltaik enerjinin kurulu gücü artmaya devam ederken, Guizhou şubesi yeni enerji üretimini gözlemleyebilen, ölçebilen ve kontrol edebilen entegre bir platform kurdu.

Platform şu ana kadar eyalet genelindeki 210 yeni enerji istasyonunun işletme gücü, ünite modelleri, meteorolojik bilgiler ve diğer ilgili parametreler dahil olmak üzere gerçek zamanlı verilerini izledi.

Şu anda yeni enerji üretimini tahmin etmede yüzde 85'in üzerinde bir doğruluk oranına sahip olan platform, enerji optimizasyonuna ilişkin kararlar için güvenilir bir temel sunuyor.