Çin'in Güney Afrika'daki Sosyal Sorumluluğu

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JOHANNESBURG, 12 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen "Güney Afrika'daki Çin Destekli İşletmelerin 2024 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu"nun tanıtım töreninde konuşan Çin'in Güney Afrika Büyükelçisi Wu Peng, 11 Aralık 2024.

Güney Afrika-Çin Ekonomi ve Ticaret Birliği (SACETA) tarafından çarşamba günü yayımlanan rapora göre, Güney Afrika'daki Çin sermayeli işletmeler, kurumsal sosyal sorumluluk alanında üstün başarı gösterirken yerel ekonomik kalkınmaya da önemli katkılarda bulunuyor.

2018'deki ilk baskısının ardından ikinci baskısını yapan "Güney Afrika'daki Çin Destekli İşletmelerin 2024 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu", ayrıntılı vaka çalışmaları ve etkileyici fotoğraflarla, son beş yılda sosyal sorumluluk konusunda kaydedilen önemli başarıları gözler önüne seriyor. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)