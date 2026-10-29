Çin\'in Hebei eyaletinde 60 milyon mu ekili alanda sonbahar hasadı sona yaklaşıyor

Çin'in Hebei eyaletinde 60 milyon mu ekili alanda sonbahar hasadı sona yaklaşıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde 60 milyon mu'dan (yaklaşık 4 milyon hektar) fazla ekili alanda gerçekleştirilen sonbahar hasadında sona yaklaşıldı. Hasat, yaklaşık 4 milyon hektarlık ekili alanı kapsıyor.
SHIJIAZHUANG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde 60 milyon mu'dan (yaklaşık 4 milyon hektar) fazla ekili alanda gerçekleştirilen sonbahar hasadında sona yaklaşıldı.
Kaynak: Xinhua
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