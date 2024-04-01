Çin'in Hebei eyaletindeki sulak alanda göçmen kuşlarının molası

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol: Seçimler huzur ve güven içinde tamamlandı

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.