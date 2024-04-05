Çin\'in Heilongjiang eyaletinde çeltik ekim işlemleri başladı

Elazığ'da Kadir Gecesi'nde 5 Bin Kişilik Toplu İftar Programı Düzenlendi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Kadir Gecesi'nde 5 bin kişilik toplu iftar programı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu program dron ile havadan görüntülendi.