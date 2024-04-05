SHUANGYASHAN, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in "tahıl ambarı" olarak bilinen ve yüksek kaliteli çeltik üretimiyle ünlü olan Heilongjiang eyaletinde çeltik ekim işlemleri başladı.
Son Dakika › Güncel › Çin'in Heilongjiang eyaletinde çeltik ekim işlemleri başladı - Son Dakika
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Kadir Gecesi'nde 5 bin kişilik toplu iftar programı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu program dron ile havadan görüntülendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde gazeteci Sedat Ceylan, 1 oy farkla muhtar seçildi. Ceylan, mazbatasını alarak görevine başladı ve köyün ihtiyaçlarını resmi kurumlara iletmeye devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?