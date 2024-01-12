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Çin'in İhracatı ve İthalatı 2023 Yılında Arttı - Son Dakika
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Çin'in İhracatı ve İthalatı 2023 Yılında Arttı

Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yuan bazında yüzde 0,2 artış kaydetti. Ülkenin dış ticaret hacmi 41,76 trilyon yuan bandında gerçekleşti. İhracat yüzde 0,6 artarken, ithalat yüzde 0,3 azaldı. Teknoloji-yoğun yeşil üçlünün ihracat değeri ise yüzde 29,9 artarak 1,06 trilyon yuana ulaştı.

Çin\'in İhracatı ve İthalatı 2023 Yılında Arttı
12.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:39
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BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yuan bazında yüzde 0,2 artış kaydetti.

Gümrük Genel İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, 2023 yılında ülkenin dış ticaret hacmi 41,76 trilyon yuan (yaklaşık 5,87 trilyon ABD doları) bandında gerçekleşti.

Verilere göre ihracat bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 23,77 trilyon yuana yükselirken, ithalat ise yüzde 0,3 azalarak 17,99 trilyon yuana geriledi.

Güneş pilleri, lityum-iyon bataryalar ve elektrikli araçlardan oluşan teknoloji-yoğun yeşil üçlünün toplam ihracat değeri 2023 yılında yüzde 29,9 artışla 1,06 trilyon yuana yükseldi. İdareye göre rakam ilk kez bir trilyon yuan sınırını aştı.

Kaynak: Xinhua
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