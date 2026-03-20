Dosya Boyutu: 21.59MB
TARİH: 20 Mart 2026
UZUNLUK: 00: 00: 34
KATEGORİ: Ekonomi
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Shanghai'da rıhtıma indirilen Adora Flora City adlı kruvaziyer gemisi
Çin'in yerli yapım ikinci büyük kruvaziyer gemisi, cuma günü Shanghai rıhtımına indirildi. Bu gelişmeyle gemi, deneme seferleri ve nihai teslimat sürecine bir adım daha yaklaşırken, Çin de kruvaziyer turizm pazarındaki varlığını genişletme yolunda ilerliyor.
Adora Flora City adlı gemi, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin yan kuruluşu olan Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Şirketi'nde güçlü römorkörler tarafından yavaşça çekilerek inşaat iskelesinden çıkarıldı. Gemi üreticisi, geminin kısa süre içinde rıhtıma demirleneceğini belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.
(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin’in İkinci Büyük Kruvaziyeri Rıhtıma İndirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?