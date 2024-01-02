Çin\'in ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City sefere çıktı

1. Adora Magic City gemisinden çeşitli görüntüler

Çin'in ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, ilk ticari seferini gerçekleştirmek üzere Pazartesi günü Shanghai kentindeki bir limandan hareket etti.

3.000'den fazla yolcusuyla Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'nden kalkan geminin Kuzeydoğu Asya'da aralarında Japonya ve Güney Kore'nin de yer aldığı turizm merkezlerine uğraması ve Pazar günü dönüş yapması bekleniyor.

323,6 metre uzunluğunda ve 135.500 ton brüt ağırlığındaki Adora Magic City, 2.125 adet kamarası ile 5.246 yolcuyu ağırlayabiliyor.

16 katlı gemide toplam 40.000 metrekare büyüklüğünde ortak yaşam ve eğlence alanı bulunuyor.

Gemi, sekiz yıllık bilimsel araştırma ve beş yıllık tasarım ve inşa sürecinin ardından Kasım ayında teslim edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)