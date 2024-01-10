Çin\'in kuzeydoğusunda kış turizmi yükseliyor

Kış turizm hizmetlerinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang, Jilin ve Liaoning eyaletleri, kışın sunduğu fırsatları kullanarak buz ve kar temalı turizmle öne çıkıyor. Eyaletler bu kapsamda turistlere daha kaliteli turizm hizmetleri sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Heilongjiang, Jilin ve Liaoning'dan bildiriyor. (XHTV)