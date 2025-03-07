Çin'in Latin Amerika ile İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Latin Amerika ve Karayipler'le işbirliğinde hiçbir jeopolitik hesabın söz konusu olmadığını, bu işbirliğinin sadece karşılıklı destek üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Wang cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında Latin Amerika ve Karayipler'le etkileşimlerinde eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerini izlediklerini, asla etki alanı oluşturmaya çalışmadıklarını ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadıklarını belirtti.

Wang, Çin ile Latin Amerika ve Karayipler arasındaki işbirliğinin, halkın iradesine saygı gösterdiğini, bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını cevap verdiğini ve bölgenin yeniden canlanmasına yönelik güvenilir seçenekler ve geniş imkanlar sunduğunu, dolayısıyla da halkın desteğini kazandığını ifade etti.

"Latin Amerika ve Karayipler'deki insanlar, başkasının arka bahçesi olmak yerine kendi evlerini inşa etmek istiyor. Monroe Doktrini'ni değil, bağımsız olmayı ve kendi kararlarını kendileri almayı istiyorlar" dedi.

Wang, içinde bulunduğumuz yılın Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu'nun resmen açılışının 10. yıldönümü olduğunu ve Çin'in bu yılın ilk yarısında forumun 4. Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını da hatırlattı.

Wang, iki tarafın bu fırsattan istifadeyle birlikte çalışarak Çin-Latin Amerika ve Karayipler işbirliğini bir üst seviyeye çıkaracağını ifade etti.