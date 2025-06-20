Çin'in Mali Gelirleri İlk 5 Ayda Düştü

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in mali gelirleri yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 9,66 trilyon yuanın (yaklaşık 1,35 trilyon ABD doları) biraz üzerinde bir seviyeye geriledi.

Çin Maliye Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı verilere göre merkezi hükümet, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle yaklaşık 4,15 trilyon yuan mali gelir elde ederken, yerel yönetimlerse yüzde 1,9 artışla 5,51 trilyon yuan gelir elde etti.

Ülkenin mali harcamaları, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 yükselerek yaklaşık 11,3 trilyon yuan'a yaklaştı. Merkezi hükümetin mali harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarken yerel yönetimlerin harcamalarında ise yüzde 3,4'lük artış görüldü.

Geçen yılın aynı dönemine göre eğitim harcamaları yüzde 6,7 artışla yaklaşık 1,75 trilyon yuana, bilim ve teknoloji harcamaları yüzde 6,5 artışla 360,9 milyar yuanın üzerine, sosyal güvenlik ve istihdam harcamaları ise yüzde 9,2 artışla 2 trilyon yuanın üzerine çıktı.