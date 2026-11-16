Çin'in Meizhou kenti ülkede satılan her beş pomelodan birini üretiyor - Son Dakika
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Çin'in Meizhou kenti ülkede satılan her beş pomelodan birini üretiyor

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Çin\'in Meizhou kenti ülkede satılan her beş pomelodan birini üretiyor
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Meizhou kenti, Guangdong'da pomelo üretiminde birinci, ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor. Kent, ülkede satılan her beş pomelodan birini üretiyor; altın pomelo yerel çiftçiler için gelir artışının temel kaynağı olurken 2026'da üretimin 1,3 milyon tonu aşması bekleniyor.

GUANGZHOU, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Meizhou kenti, pomelo meyvesi üretiminde ülkede ikinci, eyalet çapında ise ilk sıraya yer alıyor. "Çin altın pomelosunun memleketi" olarak bilinen kent, ülkede satılan her beş pomelodan birini üretiyor.

Kentte pomelo yetiştirilen alanın 2026 yılında yaklaşık 44.700 hektara ulaşması, pomelo üretiminin 1,3 milyon tonu aşması ve tüm sanayi zinciri üretim değerinin 9 milyar yuana (yaklaşık 1,34 milyar ABD doları) yaklaşması bekleniyor. Altın pomelo, yerel çiftçiler için gelir artışının temel kaynağı haline geliyor.

Kaynak: Xinhua
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