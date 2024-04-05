Çin'in Önde Gelen İnternet Şirketleri Karlarını Artırdı

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen internet şirketleri 2024'ün ilk iki ayında hızlı kar artışı bildirdi.
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 16,97 milyar yuan (yaklaşık 2,39 milyar ABD doları) kar elde eden şirketlerin kar artış oranı, 2023 yılının tümüne göre 6 yüzde puan daha yüksek gerçekleşti.
Bakanlığa göre bu şirketlerin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artarak 246,3 milyar yuana çıktı.
Şirketlerin araştırma ve geliştirme harcamaları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 13,71 milyar yuan oldu.
Önde gelen internet ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık ticari geliri en az 20 milyon yuan olan şirketleri ifade ediyor.
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