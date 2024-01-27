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Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları artmaya devam ediyor - Son Dakika
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Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları artmaya devam ediyor

Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, Aralık 2023'te de artarak üst üste beş ay yükseldi. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, yıllık ticari gelirleri en az 20 milyon yuan olan şirketlerin karları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,8 artış gösterdi. Elektrik, ısıtma, doğalgaz, su üretim ve tedarik sektörleri en iyi performans sergileyen sektörler oldu ve ülkenin sanayi karlarındaki genel büyümeye 3,1 yüzde puan katkıda bulundu.

Çin\'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları artmaya devam ediyor
27.01.2024 - 09:53,
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BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, Aralık 2023'te de artarak üst üste beş ay yükseldi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cumartesi günü açıkladığı verilere göre yıllık ticari gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan önde gelen sanayi şirketlerinin karları, geçen yılın Aralık ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,8 artış sergiledi.

Önde gelen sanayi firmalarının karları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,3 düşüşle 7,69 trilyon yuana ulaştı. Düşüş hızı ise ilk 11 aya kıyasla 2,1 yüzde puan geriledi.

Geçtiğimiz yıl karları yüzde 54,7 gibi kayda değer bir yıllık artış sergileyen elektrik, ısıtma, doğalgaz, su üretim ve tedarik sektörleri en iyi performans sergileyen sektörler oldu. Bu artış, ülkenin sanayi karlarındaki genel büyümeye 3,1 yüzde puan katkıda bulundu.

Ekipman imalat sektörünün karları 2023'te yüzde 4,1 artarak önceki yılda kaydedilen büyüme oranına göre 2,4 yüzde puan yükseldi.

Büronun izlediği 41 sanayi kategorisinden 27'sinin karlarında artış görüldü.

Kaynak: Xinhua
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