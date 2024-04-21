Çin'in Otomobil İhracatı 2024 Yılında Yüzde 33,2 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Otomobil İhracatı 2024 Yılında Yüzde 33,2 Arttı

Çin\'in Otomobil İhracatı 2024 Yılında Yüzde 33,2 Arttı

Çin'in otomobil ihracatı 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artış gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre ülke bu dönemde 1,32 milyondan fazla araç ihraç etti. Verilere göre sadece Mart ayında Çin'in otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 artarken, yeni enerjili araç (NEV) ihracatı da yüzde 59,4 yükseldi.

21.04.2024 10:25
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BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı 2024 yılının ilk çeyreğinde (Q1) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre ülke bu dönemde 1,32 milyondan fazla araç ihraç etti.

Veriler, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla yaklaşık 307.000 yeni enerjili araç (NEV) ihraç edildiğini gösterdi.

Verilere göre sadece Mart ayında Çin'in otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 artarken, NEV ihracatı da yüzde 59,4 yükseldi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Otomobil İhracatı 2024 Yılında Yüzde 33,2 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Otomobil İhracatı 2024 Yılında Yüzde 33,2 Arttı - Son Dakika
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