Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Pasifik'te cepheleşmeyi kışkırtmanın acil ihtiyaçlara hizmet etmeyeceğini belirtti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Pasifik bölgesinde cepheleşmeyi kışkırtmaya yönelik herhangi bir girişimin Güney Pasifik ada ülkelerinin acil ihtiyaçlarına hizmet etmeyeceğini belirtti. Wang, Pasifik ada ülkelerinin büyük bir ülkenin arka bahçesi olmadığını ve kendi halklarının anavatanı olduğunu vurguladı. ABD'nin bölgeye nükleer denizaltılar sokma girişimlerinin Güney Pasifik Nükleer Serbest Bölge Anlaşması'nı ihlal ettiğini ve nükleer silahların yayılması konusunda ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. Wang, bölgede cepheleşmeye yönelik her türlü kışkırtma eylemine karşı olduklarını ve bu eylemlerin Güney Pasifik ada ülkelerinin acil ihtiyaçlarına hizmet etmediğini belirtti.