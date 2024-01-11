Çin\'in Otomobil İhracatı Rekor Kırdı

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticilerinin yurtdışındaki varlıklarını genişletmesiyle birlikte ülkenin 2023 yılındaki otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 57,9 artışla 4,91 milyon araca ulaşarak rekor kırdı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Perşembe günü açıkladığı bu veri, 2021'de 2 milyonu aşkın, 2022'de ise 3 milyondan fazla araç ihraç eden ülkenin 2023'te de büyük artış kaydettiği anlamına geliyor.

Verilere göre toplam otomobil satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 30,09 milyon adede ulaşırken, üretim ise 2022 seviyesine kıyasla yüzde 11,6 artarak 30,16 milyon adedi aştı.