Çin'in Otomobil Parçaları İthalatı Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Otomobil Parçaları İthalatı Düştü

Çin\'in Otomobil Parçaları İthalatı Düştü

Çin'in otomobil parçaları ithalat değeri, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12,4 düşerek 29,84 milyar ABD dolarına geriledi. Ancak Aralık 2023'te otomobil parçaları ithalatı yüzde 9,1 artarak 3,01 milyar ABD doları oldu. Çin'in yeni otomobil satışları ise geçtiğimiz yıl yüzde 12 artışla 30 milyon adedi aşarak rekor kırdı.

10.02.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in otomobil parçaları ithalat değeri, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12,4 düşerek 29,84 milyar ABD dolarına geriledi.

Öte yandan Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre otomobil parçaları ithalatı, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artarak 3,01 milyar ABD doları oldu.

Geçtiğimiz yıl Çin'in yeni otomobil satışları, yıllık bazda yüzde 12 artışla ilk kez 30 milyon adedin üzerine çıkmıştı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, bu ayın başlarında düzenlediği basın toplantısında, otomobil sahibi kişi sayısının 340 milyona ulaştığı Çin'in dünyada bu alanda ilk sıraya çıktığını söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Otomobil Parçaları İthalatı Düştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:13:18. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Otomobil Parçaları İthalatı Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement