Çin\'in Otomobil Parçaları İthalatı Düştü

BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in otomobil parçaları ithalat değeri, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12,4 düşerek 29,84 milyar ABD dolarına geriledi.
Öte yandan Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre otomobil parçaları ithalatı, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artarak 3,01 milyar ABD doları oldu.
Geçtiğimiz yıl Çin'in yeni otomobil satışları, yıllık bazda yüzde 12 artışla ilk kez 30 milyon adedin üzerine çıkmıştı.
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