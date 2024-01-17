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Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılında yüzde 3 arttı - Son Dakika
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Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılında yüzde 3 arttı

Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 artış kaydetti. Toplam yatırım 50,3 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti. Altyapı inşaatı ve imalat sektörü yatırımları artarken, gayrimenkul geliştirme yatırımları azaldı. Yüksek teknolojili endüstrilere yapılan yatırımlar ise güçlü bir büyüme sergiledi.

Çin\'in sabit varlık yatırımları 2023 yılında yüzde 3 arttı
17.01.2024 - 09:46,
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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 50,3 trilyon yuan (yaklaşık 7,07 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Altyapı inşaatına yapılan yatırımlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,9 artarken, imalat sektörü yatırımları da yüzde 6,5 oranında artış kaydetti. Gayrimenkul geliştirme yatırımları ise yüzde 9,6 oranında azaldı.

Yüksek teknolojili endüstrilere yapılan yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla güçlü bir büyüme sergiledi. Özellikle yüksek teknolojili imalat sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 9,9, yüksek teknolojili hizmet sektörlerine yapılan yatırımlar ise yüzde 11,4 oranında büyüdü.

Kaynak: Xinhua
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılında yüzde 3 arttı - Son Dakika
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