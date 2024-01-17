Çin\'in sabit varlık yatırımları 2023 yılında yüzde 3 arttı

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 50,3 trilyon yuan (yaklaşık 7,07 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Altyapı inşaatına yapılan yatırımlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,9 artarken, imalat sektörü yatırımları da yüzde 6,5 oranında artış kaydetti. Gayrimenkul geliştirme yatırımları ise yüzde 9,6 oranında azaldı.

Yüksek teknolojili endüstrilere yapılan yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla güçlü bir büyüme sergiledi. Özellikle yüksek teknolojili imalat sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 9,9, yüksek teknolojili hizmet sektörlerine yapılan yatırımlar ise yüzde 11,4 oranında büyüdü.