Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk Yarısında Arttı

Güncel

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, 2024 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış sergiledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 24,54 trilyon yuana (yaklaşık 3,44 trilyon ABD doları) ulaştı.

Ocak-Haziran döneminde altyapı inşaatına yapılan yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artarken, imalat yatırımları ise yüzde 9,5 oranında yükseldi. Özellikle yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar söz konusu dönemde yüzde 10,6 artarak güçlü bir büyüme kaydetti.

Halen düzenleme aşamasında olan emlak sektörü hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımları bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı. Öte yandan, emlak geliştirme yatırımları yüzde 10,1 azaldı.