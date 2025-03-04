Çin'in Savunma Harcamaları GSYİH Oranı Dünya Ortalamasının Altında

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi üçüncü oturum sözcüsü Lou Qinjian, Çin'in savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının dünya ortalamasının altında olduğunu söyledi.
Çarşamba günü başlaması planlanan kongre oturumunun açılışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lou, 2016 yılından bu yana Çin'in yıllık savunma harcamalarının art arda dokuz yıldır tek haneli büyümeyi sürdürdüğünü belirtti.
Lou, Çin'in savunma harcamalarının GSYİH içindeki payının uzun yıllardır yüzde 1,5'in altında tutulduğunu da sözlerine ekledi.
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