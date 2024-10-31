Çin'in Serbest Ticaret Bölgelerinde Dış Ticaret Artışı - Son Dakika
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Çin'in Serbest Ticaret Bölgelerinde Dış Ticaret Artışı

Çin'in pilot serbest ticaret bölgelerinde dış ticaret, 2024'ün ilk üç çeyreğinde %11,99 arttı.

31.10.2024 15:58
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BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in pilot serbest ticaret bölgelerinin dış ticareti, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,99 arttı.

Gümrük Genel İdaresi'nin Çarşamba günkü verilerine göre, pilot serbest ticaret bölgelerinin toplam ithalat ve ihracatı ilk dokuz ayda 6,09 trilyon yuana (yaklaşık 853,1 milyar ABD doları) ulaştı.

Verilere göre bu dönemde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artışla 2,74 trilyon yuana, ithalat ise yüzde 8,83 artışla 3,35 trilyon yuana yükseldi.

Çin ülke genelinde 22 pilot serbest ticaret bölge inşa etti. Ülkenin yüksek standartlı reform ve dışa açılma sürecinin öncüleri olarak kabul edilen bu pilot bölgeler, Çin'in yabancı yatırım ve ithalat-ihracat hacminin yaklaşık yüzde 20'sine katkıda bulundu.

Resmi verilere göre Çin'in dış ticareti ya da toplam mal ithalatı ve ihracatı, bu yılın ilk üç çeyreğinde yuan bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Pilot, Son Dakika

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