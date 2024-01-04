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Çin'in Shandong eyaleti fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesinde lider - Son Dakika
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Çin'in Shandong eyaleti fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesinde lider

Çin'in doğusundaki Shandong eyaleti, 2023 yılı sonunda 82,28 milyon kilovatlık fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşarak Devlet Elektrik Şebekesi'nin tüm eyalet şubeleri arasında birinci sıraya yerleşti. Shandong eyaleti, 56,38 milyon kilovatlık fotovoltaik enerji kapasitesiyle Çin'deki en yüksek kurulu güce sahip olurken, rüzgar enerjisi kapasitesi ise 25,91 milyon kilovata ulaştı. Shandong'un fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesi, 2016 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 30 büyüme kaydetti ve geçen yıl eyaletin toplam elektrik üretiminin yüzde 22,6'sını oluşturdu.

Çin\'in Shandong eyaleti fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesinde lider
04.01.2024 - 12:36,
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JİNAN, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin kurulu fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesi 2023 yılı sonu itibarıyla 82,28 milyon kilovatı aştı. Shandong böylece Devlet Elektrik Şebekesi'nin tüm eyalet şubeleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Devlet Elektrik Şebekesi Shandong şubesinin verilerine göre 56,38 milyon kilovat ile Çin'deki en yüksek kurulu fotovoltaik enerji kapasitesine sahip olan Shandong eyaletinin rüzgar enerjisi kapasitesi ise 25,91 milyon kilovata ulaştı.

Toplam kapasitenin 10 milyon kilovatı aştığı 2016 yılından bu yana, Shandong'un kurulu fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesi yıllık ortalama yüzde 30'luk büyüme kaydetti.

2023 yılında Shandong'da 31 rüzgar çiftliği, 68 fotovoltaik enerji santrali ve 50 enerji depolama istasyonu şebekeye bağlandı. Fotovoltaik ve rüzgar enerjisi üretimi geçen yıl 115 milyar kilovat-saate ulaşarak eyaletin toplam elektrik üretiminin yüzde 22,6'sını oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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