Çin\'in Shandong eyaleti fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesinde lider

JİNAN, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin kurulu fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesi 2023 yılı sonu itibarıyla 82,28 milyon kilovatı aştı. Shandong böylece Devlet Elektrik Şebekesi'nin tüm eyalet şubeleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Devlet Elektrik Şebekesi Shandong şubesinin verilerine göre 56,38 milyon kilovat ile Çin'deki en yüksek kurulu fotovoltaik enerji kapasitesine sahip olan Shandong eyaletinin rüzgar enerjisi kapasitesi ise 25,91 milyon kilovata ulaştı.

Toplam kapasitenin 10 milyon kilovatı aştığı 2016 yılından bu yana, Shandong'un kurulu fotovoltaik ve rüzgar enerjisi kapasitesi yıllık ortalama yüzde 30'luk büyüme kaydetti.

2023 yılında Shandong'da 31 rüzgar çiftliği, 68 fotovoltaik enerji santrali ve 50 enerji depolama istasyonu şebekeye bağlandı. Fotovoltaik ve rüzgar enerjisi üretimi geçen yıl 115 milyar kilovat-saate ulaşarak eyaletin toplam elektrik üretiminin yüzde 22,6'sını oluşturdu.