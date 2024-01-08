Çin\'in Shanghai kenti, 2024 yılının ilk Çin-Avrupa yük trenini yola çıkardı

SHANGHAİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti demiryolu yetkilileri, 2024 yılının ilk Çin-Avrupa yük treninin Cuma günü yola çıktığını duyurdu.

Yük treni, toplam ağırlığı 1.000 tonu aşan ve toplam değeri 10 milyon yuanın (yaklaşık 1,4 milyon ABD doları) üzerinde olan klima ve ev aletleri benzeri 100 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşıyor.

Shanghai, ilk Çin-Avrupa yük trenini Eylül 2021'de hizmete soktu.

2023 yılında Shanghai, 10.000 TEU'nun üzerinde mal taşıyan 100 Çin-Avrupa yük trenini işlemden geçirdi.