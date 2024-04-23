Çin'in Shanghai kentinde turist sayısında büyük artış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Shanghai kentinde turist sayısında büyük artış

Çin'in Shanghai kentinde turist sayısı yılın ilk çeyreğinde büyük bir artış gösterdi. Turizm sektöründeki toparlanma ve sınır ötesi seyahat kolaylıkları bu artışta etkili oldu.

23.04.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde yılın ilk çeyreğinde gelen turist sayısında büyük bir artış görüldü. Bu artışta, turizm sektöründeki toparlanma ve Çin'in sınır ötesi seyahati kolaylaştırma çabaları etkili oldu.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mart döneminde kente gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 249,67 artarak 1,27 milyonu aştı.

Shanghai, yabancı turistler açısından Çin'in önde gelen turistik noktalarından biri. Gelen turist piyasasının toparlanmasıyla birlikte daha fazla yabancı turist kentin popüler manzara alanlarını, caddelerini, yerleşim bölgeleri ve hatta büyük fuarları ziyaret ediyor.

Kısa süre önce bir kruvaziyer gemisi, aralarında Almanya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerden 2.000'i aşkın turisti Shanghai kentine getirdi. Turistler tarihi binaları gezerken, geleneksel kültür hakkında bilgi edinip yerel moda dünyasını deneyimledi.

Turizm sektörüne yönelik 2024 Tourism Plus Shanghai fuarına 30'dan fazla ülke ve bölgeden 5.000'i aşkın katılımcı iştirak ederken, 15.700'ün üzerinde yabancı ziyaretçiyle rekor kırıldı.

Kentteki yabancı kuruluşlar, denizaşırı kültür merkezleri ile kültür ve turizm grupları da dahil olmak üzere bir dizi ortakla işbirliği yapan Shanghai, turizmi teşvik etmek için "Shanghai'ı Ziyaret Edin" adlı bir program başlattı.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Shanghai kentinde turist sayısında büyük artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:50:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Shanghai kentinde turist sayısında büyük artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement