Çin'in Shanghai kentinde turist sayısında büyük artış

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SHANGHAİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde yılın ilk çeyreğinde gelen turist sayısında büyük bir artış görüldü. Bu artışta, turizm sektöründeki toparlanma ve Çin'in sınır ötesi seyahati kolaylaştırma çabaları etkili oldu.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mart döneminde kente gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 249,67 artarak 1,27 milyonu aştı.

Shanghai, yabancı turistler açısından Çin'in önde gelen turistik noktalarından biri. Gelen turist piyasasının toparlanmasıyla birlikte daha fazla yabancı turist kentin popüler manzara alanlarını, caddelerini, yerleşim bölgeleri ve hatta büyük fuarları ziyaret ediyor.

Kısa süre önce bir kruvaziyer gemisi, aralarında Almanya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerden 2.000'i aşkın turisti Shanghai kentine getirdi. Turistler tarihi binaları gezerken, geleneksel kültür hakkında bilgi edinip yerel moda dünyasını deneyimledi.

Turizm sektörüne yönelik 2024 Tourism Plus Shanghai fuarına 30'dan fazla ülke ve bölgeden 5.000'i aşkın katılımcı iştirak ederken, 15.700'ün üzerinde yabancı ziyaretçiyle rekor kırıldı.

Kentteki yabancı kuruluşlar, denizaşırı kültür merkezleri ile kültür ve turizm grupları da dahil olmak üzere bir dizi ortakla işbirliği yapan Shanghai, turizmi teşvik etmek için "Shanghai'ı Ziyaret Edin" adlı bir program başlattı.