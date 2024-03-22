Çin'in Shanxi Eyaletinde Rüzgar Enerjisi Üretimi Rekor Kırdı

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TAİYUAN, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen kömür üreticisi olan Shanxi eyaletinde, 18 Mart 2024 tarihinde saat 19.21'de 19,28 milyon kilovatlık rüzgar enerjisi üretimi kaydedilerek rekor kırıldı.

Çin Devlet Şebekesi Shanxi Elektrik Enerjisi Şirketi'ne göre, söz konusu üretim o tarihte eyaletin elektrik yükünün yüzde 59,1'ine karşılık geldi.

Shanxi eyalet istatistik bürosuna göre, eyaletin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2023 yılı sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 53,09 gigavata ulaştı.

Büro, bu rakamın eyaletteki toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 39,9'una tekabül ettiğini ve bir önceki yıla göre 4,1 yüzde puan artış kaydettiğini açıkladı.

Çin'in kuzeyinde önemli bir enerji üssü olan eyalet, kömür ve elektrik sayesinde ülkenin enerji arzının güvence altına alınmasına yardımcı oluyor.