Çin'in Shenyang kentinde biyomedikal ve tıbbi ekipman sektörleri gelişiyor - Son Dakika
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Çin'in Shenyang kentinde biyomedikal ve tıbbi ekipman sektörleri gelişiyor

Çin\'in Shenyang kentinde biyomedikal ve tıbbi ekipman sektörleri gelişiyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da biyomedikal ve tıbbi ekipman sektörlerinin gelişimi için çabalar artıyor. Shenyang'daki bu endüstri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 28,16 milyar yuanlık toplam endüstriyel üretim değerine ulaşırken, kentte üç ulusal teknoloji merkezi açıldı. Ayrıca Shenyang kentinde inovasyona verilen destek artırılarak, önde gelen farmasötik şirketleri ile ilgili sanayi parklarının inşası desteklenecek.

29.05.2024 17:23
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SHENYANG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da son yıllarda biyomedikal ve tıbbi ekipman sektörlerini geliştirmeye yönelik çabalar artarken, tıbbi sanayi kümelerinin oluşturulması için zemin hazırlanıyor.

Shenyang'daki biyomedikal ve tıbbi ekipman endüstrisi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 28,16 milyar yuanlık (yaklaşık 3,89 milyar ABD doları) toplam endüstriyel üretim değerine ulaşırken, kentte üç ulusal teknoloji merkezi açıldı.

Shenyang kentinin inovasyona verdiği destek de gelecekte daha da artırılarak, kentte önde gelen farmasötik şirketleri ile ilgili sanayi parklarının inşası desteklenecek.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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