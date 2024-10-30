Çin'in Shenzhou-19 Görevi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Shenzhou-19 Görevi Başladı

Geniş Video İzle

Çin, 3 astronotu Tiangong'a ulaştırmayı hedefleyen Shenzhou-19 görevini başarıyla başlattı.

30.10.2024 02:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Çin'in 14. mürettebatlı uzay görevi "Shenzhou-19" resmen başladı

3 astronotu taşıyan Long March-2F roketi başarılı şekilde fırlatıldı

PEKİN - Çinli 3 astronotu Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaştırmayı hedefleyen Long March-2F taşıyıcı roketi Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Astronotların, Shenzhou-19 görevi kapsamında bir dizi bilimsel çalışmaya imza atacağı açıklandı.

Çin'in 14. mürettebatlı uzay görevi resmen başladı

Çinli 3 astronotu Shenzhou-19 görevi kapsamında Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaştırmayı hedefleyen Long March-2F taşıyıcı roketi, Türkiye saati ile 23.27'de Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada Çinli astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze'nin son altı aydır Tiangong Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotların yerini alacağı bildirildi. Ekibin, nisan ya da mayıs ayına kadar sürecek Shenzhou-19 görevi kapsamında uygulama testleri yapmak, araç dışı faaliyetlerde bulunmak, uzay enkazına karşı koruyucu cihazlar ile araç dışı faydalı yükler yerleştirmek ve faydalı yük testleri yapmak gibi bir dizi bilimsel çalışmaya imza atacağı açıklandı.

3 kişilik mürettebat başarılarıyla dikkat çekiyor

Görev komutanı Cai Xuzhe'nin 2022 yılında Shenzhou-14 göreviyle uzaya giden tecrübeli bir astronot olduğu bildirilirken, astronotlardan Song'un eski bir hava kuvvetleri pilotu olduğu açıklandı. Daha önce Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nde görevli bir kıdemli mühendis olduğu kaydedilen Wang'ın ise, aynı zamanda şu anda Çin'in tek kadın uzay uçuş mühendisi ve mürettebatlı bir uzay uçuşu görevine çıkan üçüncü Çinli kadın olduğu aktarıldı.

Çin\'in Shenzhou-19 Görevi Başladı
Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Shenzhou-19 Görevi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:53 Selin vurduğu İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Shenzhou-19 Görevi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.