Çin\'in Shuyuan Akademileri: Medeniyetler Arası Diyalog
17.03.2026 18:47
Çin'in geleneksel shuyuan akademileri, farklı medeniyetler arasında diyalog ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor.

NANCHANG, 17 Mart (Xinhua) -- Dünya, farklı medeniyetler arasında diyalog kurmanın ve özgün kimlikleri korumanın yollarını ararken, Çin'in "shuyuan" olarak bilinen geleneksel akademileri tarihsel bir örnek olarak öne çıkıyor.

FARKLILIKLAR ARASINDA UYUM ARAYIŞI

Çin'in Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde yaygınlaşan "shuyuan" geleneği, eğitim, kütüphane faaliyetleri, ritüeller ve bilimsel tartışmaları bir araya getiren özgün kurumlar olarak ortaya çıktı. Song Hanedanlığı (960-1279) döneminde ise bu akademiler, bilginlerin eleştirel düşünce geliştirdiği ve fikir alışverişinde bulunduğu başlıca entelektüel merkezlere dönüştü.

Shuyuan geleneği, Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde Batı'da da ilgi uyandırmaya başladı. 16. yüzyılın sonlarında İtalyan misyoner Matteo Ricci, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang kentinde bulunan Yuzhang Akademisi'ni ziyaret ederek, dönemin önde gelen düşünürlerinden ve Bailudong (Beyaz Geyik Mağarası) Akademisi'nin başkanı Zhang Huang ile bir araya geldi.

Ricci, Batı'nın astronomi, coğrafya ve matematik alanındaki bilgilerini paylaşırken, Zhang da Konfüçyüsçü düşünceyi aktardı. Ricci, Zhang'ın rehberliğinde Konfüçyüs klasiklerini incelerken, Zhang da Batı coğrafya bilgisini çalışmalarına dahil etti. Bu etkileşim, karşılıklı saygı ve bilgi paylaşımına dayalı bir diyalog örneği olarak öne çıktı.

Bu diyalog geleneği günümüzde de etkilerini sürdürüyor. 2025'in Ekim ayında Çin'in doğusunda bulunan Fujian eyaletindeki Kaoting Akademisi'nde düzenlenen "Zhu Xi'nin Felsefesi ve Küresel Medeniyetler Arası Diyalog Konferansı"nda 51 ülke ve bölgeden yaklaşık 200 akademisyen bir araya geldi.

Konferansta, Çinli filozof Zhu Xi'nin düşüncelerinin medeniyetler arası çatışmaların çözümüne nasıl katkı sağlayabileceği ele alındı.

MEDENİYETLER ARASI DİYALOG İÇİN YENİ PLATFORM

Çin'de ortaya çıkan akademi geleneği zamanla Doğu'nun ötesine geçerek Batı'ya da ulaştı. İtalya'nın Napoli kentinde yer alan ve İtalyan misyoner Matteo Ripa tarafından kurulan "Collegio dei Cinesi" (Çin Koleji), bu etkileşimin önemli örneklerinden biri oldu.

Napoli'nin "Salita dei Cinesi" (Çin Yokuşu) olarak bilinen dolambaçlı sokağın yanında bulunan üç katlı, koyu sarı renkli yapı, zaman içinde isim değişiklikleri geçirerek Napoli L'Orientale Üniversitesi'ne dönüştü ve bugün de İtalya'da Çin araştırmaları alanında önde gelen merkezlerden biri olmayı sürdürüyor.

Günümüzde bu akademi geleneği, medeniyetler arası diyalog platformları olarak yeniden işlev kazanıyor. Çin'in Shandong eyaletinde düzenlenen Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu, akademi geleneğini sürdürerek dünyanın farklı bölgelerinden akademisyenleri bir araya getiriyor.

Hunan eyaletindeki Yuelu Akademisi, son teknolojiye sahip dijital beşeri bilimler araştırmaları yürütmek üzere uluslararası araştırmacılarla çalışmalar yürütürken, Bailudong Akademisi'nin dersleri ise canlı yayınlar aracılığıyla küresel izleyici kitlesine ulaşıyor.

Bu değişim ve etkileşim programları sayesinde Çin kültürü, farklı medeniyetlerle kurduğu diyalog yoluyla gelişimini sürdürürken, aynı zamanda dünyanın Çin'i daha derin ve daha kapsamlı şekilde anlamasına da katkı sağlıyor.

"Medeniyetler çatışması" tartışmalarının sürdüğü ve küresel bölünmelerin insanlığın ilerlemesini zorlaştırdığı bir dönemde, Çin akademileri, diyalog ve işbirliği için bir model olma özelliğini halen koruyor.

Kaynak: Xinhua

Kültür, Güncel, Son Dakika

