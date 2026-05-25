Çin'in Şıncou-23 mürettebatı Tiengong İstasyonu'na ulaştı

25.05.2026 14:29
Çin'in Şıncou-23 uzay mekiği, üç taykonotu taşıyarak Tiengong Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Yeni ekip, 6 aydır görev yapan taykonotlardan görevi devralacak ve 100'den fazla deney yapacak.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'na (CMSA) göre, taykonotlar Cu Yangcu, Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying'i taşıyan Şıncou-23 uzay mekiği, istasyonun çekirdek modülüne kenetlendi. Yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından taykonotlar istasyona girdi. Mekik, dün gece Long March 2F roketiyle Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı. Yeni ekip, 31 Ekim 2025'te istasyona gönderilen ve 6 aydır görev yapan taykonotlardan görevi devralacak.

48 yaşındaki Cu Yangcu daha önce Şıncou-16 görevinde yer almıştı. Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying ilk kez insanlı uzay görevinde. Lai, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden uzay istasyonu görevlerine katılan ilk taykonot oldu. Taykonotlardan biri istasyonda 1 yıl kalacak; sağlık verileri takip edilerek hangi ismin kalacağı belirlenecek. Uzun süreli kalmak, düşük yer çekimi ve radyasyon nedeniyle kemik yoğunluğu azalması, kas kaybı gibi etkilere yol açabiliyor. Rus astronot Valeri Polyakov, 437 günle bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Ekip, 100'den fazla deney ve uygulama projesi yürütecek.

Çin, ABD'nin işbirliğini yasaklaması ve ISS programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurdu. Tiengong İstasyonu, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşuyor. Çekirdek modül Tienhı 29 Nisan 2021'de, laboratuvar modülleri Vıntien ve Mıngtien sırasıyla 24 Temmuz 2022 ve 31 Ekim 2022'de fırlatıldı. İstasyona Şıncou mekikleriyle personel, Tiencou mekikleriyle ikmal malzemeleri taşınıyor.

