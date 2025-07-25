Çin'in Sulak Alan Kentleri Arttı

VİCTORİA ŞELALELERİ, 25 Temmuz (Xinhua) -- Zimbabve'nin tatil kenti Victoria Şelaleleri'nde perşembe günü düzenlenen Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. Toplantısı'nın açılışında, Çin'den toplam 9 kent uluslararası sulak alan kenti olarak akredite edildi. Böylece bu statüye sahip Çin kentlerinin sayısı 22'ye yükselerek dünyadaki en yüksek sayıya ulaştı.

Yeni akredite edilen kentler arasında Shanghai'daki Chongming, Yunnan eyaletinden Dali, Fujian eyaletinden Fuzhou, Zhejiang eyaletinden Hangzhou ve Wenzhou, Jiangxi eyaletinden Jiujiang, Xizang Özerk Bölgesi'nden Lhasa, Jiangsu eyaletinden Suzhou ve Hunan eyaletinden Yueyang yer aldı.