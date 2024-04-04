Çin'in Tahıl İthalatı İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Tahıl İthalatı İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

Çin'in tahıl ithalatı, 2024'ün ilk iki ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre, Çin bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,57 artışla 13,36 milyon ton tahıl ithal etti. İthalatın değeri ise yüzde 1,38 artarak 4,03 milyar ABD dolarına ulaştı. Sadece Şubat ayında ise tahıl ithalatı yüzde 20,84 artarak 6,76 milyon tona yaklaştı.

04.04.2024 09:37  Güncelleme: 09:42
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BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in tahıl ithalatı 2024'ün ilk iki ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre, Çin söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,57 artışla 13,36 milyon ton tahıl ithal etti.

Bu ithalatın değeri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,38 artarak 4,03 milyar ABD dolarına ulaştı.

Verilere göre, Çin'in tahıl ithalatı sadece Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,84 artarak 6,76 milyon tona yaklaştı.

Kaynak: Xinhua

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Tahıl İthalatı İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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