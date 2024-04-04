Çin'in Tahıl İthalatı İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

Güncel

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in tahıl ithalatı 2024'ün ilk iki ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre, Çin söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,57 artışla 13,36 milyon ton tahıl ithal etti.

Bu ithalatın değeri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,38 artarak 4,03 milyar ABD dolarına ulaştı.

Verilere göre, Çin'in tahıl ithalatı sadece Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,84 artarak 6,76 milyon tona yaklaştı.