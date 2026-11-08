Çin'in Tayyüen kentinde apartman yangınında 5 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Çin'in Tayyüen kentinde apartman yangınında 5 kişi öldü, 33 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinin idari merkezi Tayyüen'in Yingzı merkez ilçesindeki bir apartmanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua'nın haberine göre, eyaletin idari merkezi Tayyüen şehrinin Yingzı merkez ilçesindeki bir apartmanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?