Çin\'in Tedarik Zinciri Rolü ve Fırsatlar

İSTANBUL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Uzmanlar, sağlam tedarik zinciri altyapısıyla küresel tedarik ağlarını istikrara kavuşturan ve büyüyen iç pazarıyla diğer ülkelere büyük fırsatlar sunan Çin'in küresel ticarette çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

İş Yatırım analisti Şant Manukyan, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çin'in küresel tedarik zincirindeki rolü çok önemli. Çünkü Çin, tedarik ağlarındaki aksaklık ve dalgalanma riskini azaltmaya yardımcı oluyor" dedi.

Manukyan, iç pazarı destekleyen paketleri uygulamaya devam eden Çin'in "önemli ve giderek genişleyen bir pazara" sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Çin'deki fuarlara katılımını organize eden Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Işık Tarım'ın sahibi Mehmet Ali Işık da birliğin İzmir'de düzenlendiği bir toplantıda Çin'in köklü ve çeşitliliğe sahip tedarik zinciri altyapısına dikkat çekti.

Işık, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Sağlam tedarik zinciri altyapısını sürdüren Çin, küresel tedarik risklerinin azaltılmasına yardımcı oluyor ve Türkiye gibi ülkeler için daha sorunsuz ticaret akışlarını destekliyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de yaklaşık 500 milyon kişiden oluşan bir orta gelir grubunun bulunduğunu kaydeden Işık, Çin'deki pazarın, gelirleri artan ve kurutulmuş meyve ve kuruyemiş gibi sağlıklı, organik ürünlere giderek daha fazla ilgi gösteren genç bir nüfusla öne çıktığını belirtti.

Işık, "Çin'in gelişen talepleri ve politika ortamına uyum sağlamak Türk işletmelerine ticaret ve işbirliğine yönelik yeni kanallar açabilir" diye konuştu.

Çarşamba-pazar günleri düzenlenen Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı ve önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı gibi Çin fuarlarından övgüyle bahseden Işık, "Çin'deki fuarların gücü, bu fuarların ülkenin muazzam iç pazarıyla doğrudan bağlantılı olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Çin pazarına büyük önem verdiklerini ve Çin'deki fuarlar aracılığıyla her fırsatta üyelerine Çin pazarının potansiyelini göstermeye çalıştıklarını söyledi.