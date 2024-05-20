Çin'in Tiangong Uzay İstasyonunda Zebra Balıkları İyi Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonunda Zebra Balıkları İyi Durumda

Çin\'in Tiangong Uzay İstasyonunda Zebra Balıkları İyi Durumda

Çin'in Tiangong uzay istasyonunda bulunan dört zebra balığının iyi durumda olduğu açıklandı. Balıklar, ülkenin yörüngedeki ilk su ekolojisi araştırma projesinde kullanılıyor ve uzayda omurgalı yetiştirme alanında bir atılım niteliği taşıyor. Balıkların davranışları ve uzay ortamının etkileri üzerine araştırmalar yapılacak.

20.05.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yukarıda yörüngede bulunan Çin'in Tiangong uzay istasyonundaki dört zebra balığının iyi durumda olduğu belirtildi.

Çin Bilimler Akademisi'nden uzmanlar, Pazar günü başkent Beijing'de düzenlenen kamuya açık bir bilim günü etkinliğinde, ülkenin yörüngedeki ilk su ekolojisi araştırma projesiyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

25 Nisan'da Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracında bulunan üç astronotla birlikte uzaya gönderilen dört zebra balığı ve dört gram akvaryum balığı yosunu, yörüngede kendi kendine işleyen bir su ekosistemi kurulmasında kullanılırken, uzayda omurgalı yetiştirme alanında bir atılım niteliği taşıyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Teknik Fizik Enstitüsü'nde araştırmacı olan Zheng Weibao, astronotların iki kez su örneği aldığını ve bir kez de balık yemi kutusunu değiştirdiğini söyledi. Zheng astronotların, zebra balıklarının Tiangong'daki yerçekimsiz ortamda ters yönde yüzme ve döngüsel hareket gibi anormal yön davranışları sergilediğini tespit ettiklerini kaydetti.

Zheng, bilim insanlarının bu gibi su ve balık yumurtası örneklerini kullanarak uzay ortamının omurgalılarda büyüme, gelişim ve davranışlar üzerindeki etkisinin yanı sıra uzaydaki kapalı ekosistemlerin malzeme döngüsüne ilişkin araştırmalar yürüteceğini belirtti.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hidrobiyoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Wang Gaohong ise insanlarla genetik benzerliği bulunan örnek bir hayvan olan zebra balığının, insanlardaki birçok hastalığa yönelik araştırmalarda kullanılabileceğini söyledi.

Wang, "Öte yandan tıpkı astronotlar gibi zebra balıklarının da 'su astronotu' olmak için birtakım elemelerden geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Hayvanlar, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Tiangong Uzay İstasyonunda Zebra Balıkları İyi Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:18:02. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Tiangong Uzay İstasyonunda Zebra Balıkları İyi Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement