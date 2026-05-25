Şıncou-23 taykonotları Tiengong'a ulaştı

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderilen yeni taykonot ekibi, Şıncou-23 mekiğiyle başarıyla istasyona ulaştı. Taykonotlar Cu Yangcu, Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying, yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından çekirdek modüle kenetlendi. Ekip, 31 Ekim 2025'te gelen önceki ekipten görevi devralacak. 48 yaşındaki Cu Yangcu daha önce Şıncou-16 görevinde bulunmuşken, Cang ve Lai ilk kez uzay görevine çıkıyor. Lai, Hong Kong'dan uzay istasyonuna katılan ilk taykonot oldu.

Yeni ekip 6 ay görev yapacak, ancak taykonotlardan biri uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini incelemek için 1 yıl kalacak. Görev süresince sağlık verileri takip edilerek hangi ismin kalacağı belirlenecek. Ayrıca ekip, yaşam bilimleri, malzeme bilimi, mikro kütle çekimi sıvı fiziği, uzay havacılık tıbbı ve uzay teknolojileri alanlarında 100'den fazla deney yürütecek.

Çin, ABD'nin yasakları nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na katılamayınca kendi istasyonu Tiengong'u kurdu. Bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşan istasyon, 'T' biçimli yapısıyla uygulama ve geliştirme aşamasında. İstasyona personel Şıncou mekikleriyle, ikmal malzemeleri ise Tiencou mekikleriyle taşınıyor.