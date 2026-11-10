Çin'in Tongjiang kentinde Venüs ile Spica erken saatlerde görsel şölen sundu

HARBİN, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Tongjiang kentinde gökyüzünde yan yana görüntülenen Venüs ve Spica yıldızı görsel bir şölen sundu, 10 Kasım 2026.

Venüs ile Başak takımyıldızının en parlak yıldızı olan Spica salı günü erken saatlerde görüntülendi. (Fotoğraf: Li Wenbin/Xinhua)