Çin'in Tongjiang kentinde Venüs ile Spica erken saatlerde görsel şölen sundu

Çin'in Tongjiang kentinde Venüs ile Spica erken saatlerde görsel şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
10 Kasım 2026'da Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Tongjiang kentinde Venüs ile Spica gökyüzünde yan yana görüntülenerek görsel şölen sundu. Başak takımyıldızının en parlak yıldızı olan Spica ve Venüs, salı günü erken saatlerde kayda geçti.
HARBİN, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Tongjiang kentinde gökyüzünde yan yana görüntülenen Venüs ve Spica yıldızı görsel bir şölen sundu, 10 Kasım 2026.
Venüs ile Başak takımyıldızının en parlak yıldızı olan Spica salı günü erken saatlerde görüntülendi. (Fotoğraf: Li Wenbin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?