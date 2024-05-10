Çin'in veri üretim ve depolama kapasitesi hızla artıyor - Son Dakika
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Çin'in veri üretim ve depolama kapasitesi hızla artıyor

Çin\'in veri üretim ve depolama kapasitesi hızla artıyor

Çin Ulusal Veri İdaresi Başkanı Liu Liehong, Çin'in veri üretim ve depolama kapasitesinin hızla arttığını ve dünya çapında ikinci en yüksek ölçeğe sahip olduğunu açıkladı. Finans, ulaşım, telekomünikasyon, sanayi ve ticaret gibi alanlarda veri ürünlerinin arttığı ve büyük veri borsalarında listelenen ürün sayısının 13.000'i aştığı belirtildi. Çin'in dijital ekonomisi son yıllarda büyük bir patlama yaşarken, toplam veri miktarının hızla artması da verilerin çarpan etkisini ortaya çıkarmak için sağlam bir temel oluşturuyor.

10.05.2024 14:59
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HEFEİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Veri İdaresi Başkanı Liu Liehong Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in veri üretim ve depolama kapasitesinin hızla artmaya devam ettiğini ve veri kaynaklarının ölçeğinin dünya çapında ikinci en yüksek ölçek olmaya devam ettiğini söyledi.

Liu, Anhui eyaletinin Hefei kentinde düzenlenen ulusal veri geliştirme ve kullanma yarışmasının açılış töreninde yaptığı konuşmada finans, ulaşım, telekomünikasyon, sanayi ve ticaret gibi alanlarda veri ürünlerinin giderek arttığını ve büyük veri borsalarında listelenen ürün sayısının 13.000'i aştığını söyledi.

Liu, ülkenin dijital ekonomisinin son yıllarda patlama yaşadığını ve toplam veri miktarının hızla arttığını, bunun da verilerin çarpan etkisini ortaya çıkarmak için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Yıl boyu devam edecek olan türünün ilk örneği yarışma çok sayıda yerel yarışmayı içerecek ve ulusal bir finalle sonuçlanacak.

Kaynak: Xinhua

Arda Büyük, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in veri üretim ve depolama kapasitesi hızla artıyor - Son Dakika

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