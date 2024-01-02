Çin\'in vize muafiyeti politikası sayesinde Kunming istasyonunda yolcu sayısı arttı

ÇEKİM TARİHİ: 31 Aralık 2023

1. İstasyonların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bulunan giriş-çıkış sınır kontrol istasyonu, ülkenin tek taraflı vize muafiyet politikası sayesinde yolcu sayısında önemli bir artış kaydetti.

Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan oluşan altı ülkeden umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti uygulaması 1 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

İstasyona göre bu ülkelerden toplam 15.000'i aşkın yolcu Çin'e giriş yaparken, bu rakam Kasım ayına kıyasla yüzde 352'lik bir artışa işaret ediyor.

"Çin'e gitmek için vizeye ihtiyaç duymamamız çok güzel."

"Çin'de görülmeye değer manzara alanları ve gidilecek pek çok yer var. Yunnan da bunlardan biri. Gezimiz sırasında Jiuxiang Karst Mağarası, Taş Ormanı ile Lijiang, Dali ve Shangri-la kentlerini ziyaret edeceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)